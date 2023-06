Premium Het beste van De Telegraaf

Colombiaanse president belooft ’junglekinderen’ gouden toekomst

Met de vier Colombiaanse minderjarige kinderen die veertig dagen in de jungle overleefden gaat het een stuk beter. Twee dagen nadat de licht uitgedroogde door ondervoeding zwaar vermagerde zusjes en hun broertje vrijdag werden gevonden popelen ze volgens verplegers van het militaire hospitaal in Bogotá alweer om te spelen. Ze vroegen om leesboeken. Volgens de militaire dokter die hen onderzocht moeten ze nog twee of drie weken blijven om aan te sterken. Over hun toekomst hoeven de vier zich volgens de autoriteiten geen zorgen te maken.