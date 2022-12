Tientallen doden door noodweer op de Filipijnen

„De zoek- en reddingsoperaties worden voortgezet, onder leiding van de kustwacht, aangezien de meeste van hen vermiste vissers zijn”, zegt een woordvoerder van de reddingsdiensten op een lokale radiozender.

De afgelopen dagen is er een forse hoeveelheid regen gevallen op de eilandengroep in Zuidoost-Azië waardoor meer dan driehonderd gebieden zijn ondergelopen en er op twintig plekken aardverschuivingen waren. Meer dan 80.000 inwoners moesten hun woningen verlaten en hun toevlucht zoeken in evacuatiecentra.

Naar verwachting neemt de regenval de komende dagen af.