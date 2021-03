Diverse stadsparken op slot door grote drukte: ’Dit kan toch niet waar zijn!’

Het Vondelpark in Amsterdam is woensdagmiddag gesloten voor nieuwe bezoekers. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam/Tilburg - In verschillende stadsparken in ons land treden gemeenten een stuk strenger op tegen de drukte. Zo zijn het Vondelpark in Amsterdam en het Spoorpark in Tilburg woensdagmiddag gesloten. Mensen kunnen de parken alleen nog uit en niet meer in.