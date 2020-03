Scholen sluiten massaal hun deuren: ’Wij wachten niet op Den Haag’

Dit weekend stroomt het berichten binnen van scholen die zelf het initiatief nemen om de deuren te sluiten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Veelal stellen ze dat sluiting nodig is om de veiligheid en de gezondheid van hun leerlingen te garanderen.

Opmerkelijk

En dat is opmerkelijk, aangezien het RIVM en premier Rutte blijven volhouden dat de kans dat kinderen ziek worden van het coronavirus zeer klein is en dat het sluiten van scholen maatschappelijk zeer ontwrichtend is. Maar scholen lijken daarentegen steeds minder waarde te hechten aan die boodschap.

In een weekend lieten onder meer mbo Aventus, met locaties in Apeldoorn en Deventer en mbo Zadkine, met locaties in de omgeving van Rotterdam en Utrecht weten dat ze tot 27 maart gesloten zullen zijn. Ook mbo-school het Friesland College en ROC Het Graafschap college uit Doetinchem houden de deuren tot het eind van deze maand dicht. Tienduizenden studenten hoeven hierdoor deze maand niet meer naar school. Voor examenleerlingen wordt er veelal een uitzondering gemaakt.

Onrust

Zadkine laat in een reactie weten dat ze op slot gaan omdat zij zien dat het coronavirus veel onzekerheid en onrust veroorzaakt onder onze medewerkers, studenten en hun ouders. De lessen gaan voor zover mogelijk digitaal door. Andere mbo’s geven soortgelijke verklaringen.

Ook middelbare scholen Het Baarnsch Lyceum, de Waldheim Mavo in Baarn, het Griftland College in Soest en de Vrije School in Zeist houden ook de deuren dicht. Vier basisscholenkoepels in Friesland, met in totaal 55 basisscholen, gaan tot het eind van deze maand niet meer open. „Wij wachten niet op Den Haag en nemen onze eigen beslissingen”, liet de Friese basisscholenkoepel weten.

Vrijdagavond lieten de onderwijsbonden, werkgeversraden en onderwijsministers Van Engelshoven en Slob weten dat scholen een aantal dagen dicht mogen om zich voor te bereiden om andere vormen van onderwijs te gaan geven. Daarnaast hoeft onderwijs niet altijd op locaties te worden gegeven. Scholen lijken door het sluiten dus massaal van die mogelijkheid gebruik te maken.

Digitaal onderwijs

De MBO Raad laat weten dat locaties sluiten niet betekent dat er geen onderwijs wordt gegeven. „Scholen hebben de ruimte om deze besluiten te nemen en andere vormen van onderwijs aan te bieden”, vertelt een woordvoerder. „Dat de scholen nu dus hun deuren sluiten, is zo vreemd nog niet. Zij bereiden zich voor om bijvoorbeeld digitaal onderwijs te gaan geven.”

Zondagmiddag is er een crisisberaad tussen de onderwijsbonden, werkgeversorganisaties en onderwijsministers. Dan zal worden bepaald of de scholen openblijven of moeten sluiten.