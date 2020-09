Woede bij Kamerleden na huurstijging

PVV-leider Geert Wilders noemt het zelfs ’onbehoorlijk en onbeschoft’. „Midden in crisistijd een gigantische huurstijging. Rutte geeft graag miljarden aan Italië, Spanje en Griekenland maar laat zijn eigen volk in de steek. Schandalig.”

Coalitiepartij CDA verwacht meer van minister Ollongren. „Er is een woningcrisis in Nederland waardoor wonen steeds duurder wordt. De minister moet ervoor zorgen dat mensen die door deze huurverhoging financieel in de knel komen, zo snel mogelijk geholpen worden”, zegt CDA-Kamerlid Julius Terpstra. „Dat geldt net zo goed voor het aanpakken van idioot hoge aanvangshuren.” Voor de langere termijn ziet het CDA één oplossing om wonen weer betaalbaar te krijgen: meer bouwen van zowel sociale huur- als koopwoningen. „Dat vraagt echt om meer daadkracht van deze minister.”

’Onbestaanbaar’

SP-fractieleider Marijnissen noemt de huurstijging ’onbestaanbaar’. „Duizenden huurders kwamen in actie. Drie SP moties om huren te bevriezen werden aangenomen. Maar Ollongren wist het beter en deed een ’moreel appèl. Draai deze huurverhoging terug”, aldus Marijnissen.

PvdA-voorman Asscher wil dat de D66-bewindsvrouw alsnog ingrijpt. „Terwijl voor veel mensen het inkomen onzeker is in deze crisis, schieten de huren omhoog. Wij pleiten voor het bevriezen van de huren.” Ollongren deed een moreel beroep op verhuurders, maar dat bleek onvoldoende. „Met een moreel beroep kan je de huur niet betalen”, zegt Asscher.

2,9% stijging

In juli 2020 stegen de woninghuren gemiddeld 2,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS maandag bekendmaakt. De stijging is vooral het gevolg van de hogere inflatie in 2019. De maximale huurverhoging bestaat uit de inflatie van het voorgaande jaar plus een toeslag die afhankelijk is van het huishoudinkomen van de huurder.

Het inflatiecijfer steeg van 1,6 procent in 2018 naar 2,6 procent in 2019. De hoge inflatie van 2019 is voor een groot deel toe te schrijven aan de verhoging van het lage btw-tarief door het huidige kabinet. Niet de hele stijging komt op het bordje van de huurder terecht. Een deel wordt vergoed via de huurtoeslag.

Minister Ollongren liep in juni een diepe politieke kras op toen in de Eerste Kamer een motie van afkeuring tegen haar werd aangenomen. De senaat steunde die motie omdat de CDA-bewindsvrouw twee keer weigerde huren te bevriezen. Kritische Kamerleden vinden het extra wrang dat de huurstijging nu zo hoog is.

De minister zegt in een reactie dat de stijging niet als een verrassing komt. „De huurstijging is hoger door de inflatie, Voor een deel kan dat door de huurtoeslag worden gecompenseerd. Dat neemt niet weg dat ik heel goed kijk hoe het zich ontwikkelt om te voorkomen dat mensen in de knel komen.” Ollongren hint al op extra maatregelen tijdens Prinsjesdag. In bevriezen van de huren ziet ze nog altijd niks. „Dan is de vraag: doe je iets voor iedereen, of ga je op zoek naar mensen die in de knel komen. Daar kies ik voor.”