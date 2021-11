Nieuwe arrestaties voor wildwest-overval waardetransport Amsterdam

De Nederlandse, Belgische en Franse politie trekken nog steeds samen op in hun strooptocht naar de verdachten, die op klaarlichte dag voor chaotische en levensgevaarlijke taferelen zorgden bij de overval op de Meeuwenlaan in Noord. Een waardetransport kwam net aan bij bedrijf Schöne Edelmetaal en er zou naar verluid voor vijftig miljoen aan spullen zijn ontvreemd. De daders, die openlijk Kalasjnikovs droegen en gebruikten, vluchtten naar het naburige dorpje Broek in Waterland. Daar werd tussen de overvallers en politie over en weer geschoten. Een overvaller, een 47-jarige Fransman, kwam om het leven.

Nieuwe verdachten

De laatste politieactie op maandag en dinsdag leverde de aanhouding op van een 20-jarige vrouwelijke verdachte uit het Belgische Ganshoren en een 44-jarige man uit Parijs. De vrouw werd in haar woning aangehouden en de Fransman was onderweg toen hij werd gearresteerd. Tijdens de doorzoekingen zijn onder meer auto’s en gegevensdragers in beslag genomen.

Voortgang

De verdachten zijn door de Belgische respectievelijk Franse politie in verzekering gesteld. Nederland zal de Belgische en Franse autoriteiten om hun overlevering verzoeken zodat het strafrechtelijk onderzoek en de vervolging verder in Nederland kan plaatsvinden. Politie en OM hebben eerder gezegd naar nog minimaal drie verdachten op zoek te zijn. Het is nog te vroeg om aan te geven of de nu aangehouden personen tot die drie verdachten gerekend kunnen worden. Politie en OM sluiten sowieso niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Op maandag 15 november staan de zes verdachten, die al sinds eind mei vastzitten weer op een pro formazitting voor de rechter.