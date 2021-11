Verdachten opgepakt in België en Frankrijk in zaak-Broek in Waterland

Binnenland

Offensief tegen Brabantse pillenmaffia: invallen op meerdere plekken

In de regio Eindhoven is de politie Oost-Brabant bezig met een groot offensief tegen synthetische drugsbendes. Er zijn invallen gedaan op meerdere plekken, waaronder in een woonwagenkamp in Bergeijk. Zeker zes mensen zijn inmiddels opgepakt.