750.000 euro cash in beslag genomen bij eierhandelaar

Dit meldt de NVWA vrijdag. De rechercheurs troffen het gigantische geldbedrag aan bij de doorzoeking van een woning en bedrijfspand. Met behulp van een hond werd het geld opgespoord.

Naast het geldbedrag vonden de rechercheurs ook een grote hoeveelheid ongestempelde eieren en een stempelmachine. Een stempel op een ei geeft aan van welke pluimveehouderij dat ei afkomstig is. „Maar omdat de herkomst van de eieren niet duidelijk is, bestaat het vermoeden dat de verdachte de eieren van niet kloppende stempels voorziet. Daarom is de stempelmachine in beslag genomen. Op last van de NVWA mogen 110.000 eieren niet meer verkocht worden voor menselijke consumptie, omdat niet te achterhalen is waar ze vandaan komen”, schrijft het agentschap.

In het pand werd ook een grote voorraad lege verpakkingen voor biologische eieren aangetroffen. Dat terwijl de verdachte geen biologische eieren mag verhandelen omdat hij hier geen vergunning voor heeft.

De handelaar is al eerder veroordeeld voor fraude met de herkomst van eieren. Het geld is in beslag genomen en de verdachte handel wordt onderzocht.