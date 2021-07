Vrouw in T-shirt van Charlie Hebdo aangevallen met mes in Londen

Beelden die zijn gedeeld op sociale media tonen iemand in zwarte kleren die op de vrouw afkomt. Even daarna is te zien hoe de vrouw, schijnbaar bebloed, door agenten in een politiewagen wordt geholpen. Op de beelden is duidelijk te zien dat zij een T-shirt draagt met een afbeelding van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. De redactie van het blad werd in 2015 in Parijs slachtoffer van een aanslag door islamitische extremisten, omdat het een spotprent over de profeet Mohammed had gepubliceerd. Tien mensen kwamen door die terroristische aanslag om het leven.

Mes

De politie zegt in een verklaring dat de vrouw alleen een kleine snijwond aan haar hoofd opliep en daarvoor in de ambulance op weg naar het ziekenhuis is behandeld. Ondanks het feit dat haar verwondingen niet levensbedreigend waren, noemt de politie het steekincident „zeer verontrustend.” Het gebruikte mes is vlakbij de plek van de aanval teruggevonden. Er is nog niemand gearresteerd.

De politie heeft getuigen van het steekincident, van wie een aantal de aanval met hun telefoon filmden, gevraagd die beelden met de politie te delen. Zij wil nog geen mededelingen doen over de toedracht van het incident en vraagt mensen ook nog niet te speculeren over het motief. Of het T-shirt de aanleiding vormde voor de steekpartij is dus nog niet duidelijk.