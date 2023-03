Zachter weer op komst: ’Maandag mogelijk tot 16 graden’

„Zaterdag start koud met op veel plaatsen lichte vorst. Op niet gestrooide wegen kan het in de ochtend nog een tijd glad zijn door sneeuwresten of bevriezing van natte weggedeelten. Het is vrij zonnig en later in de ochtend komt de temperatuur boven het vriespunt verdwijnt de gladheid”, schrijft Weeronline.

Zaterdagmiddag stijgt de temperatuur naar 5 tot 7 graden. „Het is afwisselend bewolkt en zonning. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vooral in het noorden en oosten van het land is kans op een enkele winterse bui. In het noorden waait er een matige westenwind en ligt de gevoelstemperatuur rond het vriespunt. In de zuidelijke helft van het land is de wind hooguit zwak en dat maakt het duidelijk aangenamer.”

Nog een nacht met lichte vorst

In de nacht van zaterdag pop zondag is het droog en komt het landinwaarts tot lichte vorst met minima tussen 0 en -3 graden. In Zeeland en langs de westkust blijft het kwik waarschijnlijk net boven het vriespunt. Zondagochtend is er veel bewolking en kan af en toe regen vallen. „Omdat de temperatuur nog aan de laag is, kan in eerste instantie behalve regen ook wat natte sneeuw vallen.”

Zondagmiddag waait er een stevige zuidwestenwind, waarmee zachtere lucht wordt aangevoerd. Hierdoor stijgt de temperatuur in de loop van de middag naar 8 graden in het noorden tot 11 graden in Zuid-Nederland. Met een beetje geluk verloopt zondagmiddag op verschillende plaatsen droog. Zondagavond neemt vanuit het zuidwesten de buienkans toe.

Volgende week nat

Na het weekend krijgen we een behoorlijk natte periode. De middagtemperatuur ligt volgende week vaak tussen 7 en 11 graden, maar maandag vormt een uitzondering. „Er trekt op de eerste dag van de werkweek zeer zachte lucht over het land waardoor het 12 tot 16 graden wordt. Lekker terrasweer is het zeer zeker niet, want naast perioden met regen wordt maandag ook een dag met veel wind en kans op zware windstoten.”