Afghaanse beveiligers neergeschoten bij vuurgevecht vliegveld Kabul

Het door wanhopige Afghanen belegerde vliegveld is in handen van voornamelijk Amerikaanse troepen. Rond de luchthaven zijn Afghaanse elitetroepen gestationeerd die helpen de menigte op afstand te houden en daarbij soms ook met hun vuurwapens in de lucht of over de hoofden van mensen schieten.

Bij de schietpartij waren ook Amerikaanse en Duitse militairen betrokken. Het is niet duidelijk of de Afghaanse militairen het doelwit waren van een gerichte aanval van bijvoorbeeld jihadisten die in het land naast de Taliban actief zijn. Zij hebben de evacuaties bedreigd. De Taliban zelf zeggen "een werkrelatie" met de Amerikanen te hebben en hebben zondag nog geprobeerd de orde te scheppen in het gedrang voor de luchthaven.

Er zijn nog geen meldingen geweest van schietpartijen tussen de Taliban en de Afghaanse beveiligers en Amerikaanse militairen, die volgens waarnemers door een soort niemandsland van elkaar zijn gescheiden. Zondag nog zei de Amerikaanse president Joe Biden dat er veel mis kan gaan met de evacuaties. Hij noemde speciaal de dreiging van de terreurgroep Islamitische Staat in de provincie Khorasan (ISKP).