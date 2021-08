LIVE | Frankrijk: Taliban-banden bij gevluchte Afghanen

Nederlanders bereiken vliegveld Kabul, maar hulp krijgen ze niet: ’Voor ons geen elitetroepen’

Beruchte Haqqani-netwerk spil van Taliban

21.21 - COA opent in Ede derde noodopvanglocatie voor Afghanen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) neemt dinsdagochtend een derde noodopvanglocatie voor Afghaanse evacués in gebruik. Legerplaats Harskamp in de gemeente Ede is daarvoor beschikbaar gesteld door Defensie, meldt de opvangorganisatie maandagavond.

De andere twee noodopvanglocaties zijn de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp en in het dorp Huis ter Heide (gemeente Zeist).

Maandagavond vertrok de elfde Nederlandse evacuatievlucht met 142 passagiers vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul.

20.54 - Frankrijk ziet Taliban-banden bij gevluchte Afghanen

Onder de Afghanen die naar het Westen zijn geëvacueerd, bevinden zich personen met banden met de radicaalislamitische Taliban, de nieuwe machthebbers in Afghanistan. De Franse binnenlandminister Gerald Darmanin bevestigde vijf gevallen, nadat Franse media daarover hadden bericht.

Een Afghaan is na zijn aankomst uit de Afghaanse hoofdstad Kabul met zijn familie in een hotel onder toezicht geplaatst. In Kabul was de man gezien terwijl hij bewapend was. Hij leidde een Taliban-controlepost in de stad.

„We denken dat hij banden heeft met de Taliban, ook al heeft deze persoon enorm geholpen bij de evacuatie van de Franse ambassade”, zei de minister over de hoofdverdachte. „Gezien de aanzienlijke moeilijkheden” bij het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken naar de mensen die worden geëvacueerd, stemden de Franse autoriteiten ermee in om deze persoon en zijn gezin aan boord te nemen op de evacuatievlucht, aldus de bewindsman. Na nader onderzoek troffen de autoriteiten maatregelen.

De vier andere Afghanen worden ervan verdacht dat ze dicht bij de hoofdverdachte staan. Ook zij worden bewaakt door de Franse inlichtingendienst. De autoriteiten zien een verhoogd risico op islamitisch terrorisme. Vier van de vijf zouden zondag zijn gearriveerd, de andere in de nacht van zondag op maandag. De afgelopen dagen werden ongeveer 1300 Afghanen door Frankrijk geëvacueerd.

De meeste Afghanen die weg willen uit Afghanistan, zeggen juist te willen vluchten voor de Taliban. Zij vrezen wraak omdat zij buitenlandse troepen hielpen. Of zij willen niet onder de fundamentalisten leven.

20.50 - 129 evacués uit Afghanistan geland, onder wie 18 Nederlanders

Een chartervlucht met 129 evacués uit Afghanistan is maandag geland op Schiphol, meldt het ministerie van Defensie. Achttien inzittenden van het toestel, dat vertrok vanaf de luchthaven van de hoofdstad Tbilisi in Georgië, hebben een Nederlands paspoort. Onduidelijk is welke nationaliteit de andere passagiers hebben en ook is niet bekend of onder hen mensen zijn met Nederland als eindbestemming, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Defensie gebruikt de vliegvelden in de twee hoofdsteden als luchtbrug. Evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul landen eerst in Tbilisi of Islamabad, waarna overgestapt wordt op grotere vliegtuigen die naar Nederland vliegen. Maandagochtend vertrok de tiende evacuatievlucht uit Kabul, met aan boord 94 passagiers.

Maandagavond meldde Defensie het vertrek van de elfde evacuatievlucht uit Kabul naar landen in de regio: een C-130 met 142 passagiers. Het is het niet bekend hoeveel Nederlanders aan boord zijn.

19.18 - Bond: Nederlandse militairen in Kabul goed voorbereid op hun taak

In Afghanistan zijn op dit moment 75 Nederlandse militairen in actie om mensen in veiligheid te brengen. Ze zijn voorbereid op hun taak en opereren vooral rond het vliegveld van de hoofdstad Kabul. „Ze zijn goed getraind, goed geëquipeerd en voeren de opdracht uit die de Nederlandse politiek ze heeft gegeven”, zei voorzitter Jan Kropf van de Bond van Defensiepersoneel, ACOM maandag. Veel meer wil hij er niet over kwijt om de militaire operatie niet in gevaar te brengen.

„Met de Nederlandse vliegtuigen worden niet alleen Nederlanders maar ook mensen met een andere nationaliteit opgehaald. En omgekeerd worden er Nederlanders gerepatrieerd met toestellen uit andere landen. Het is een multinationale operatie.” Voor de Nederlandse militairen in en rond Kabul ligt de focus volgens Kropf op het in veiligheid brengen van Nederlanders „en Afghanen die voor ons hebben gewerkt.”

De ACOM-voorzitter noemt de situatie rond het vliegveld zeer precair en is trots op de prestaties van de Nederlandse militairen, ook al kan en mag hij er weinig over zeggen: „Zij maken daar op dit moment wel degelijk het verschil.”

De zogenoemde special forces die al in Kabul aanwezig zijn, kwamen daar afgelopen week aan. Ook worden in Nederland militairen van het Korps Mariniers en de Luchtmobiele Brigade in paraatheid gebracht. Zij kunnen snel worden ingevlogen mocht dat nodig zijn.

18.55 - België evacueert ongeveer veertig Nederlanders uit Afghanistan

In België zijn maandag ongeveer veertig Nederlanders aangekomen vanuit Afghanistan. Persbureau Belga meldt op basis van militaire en diplomatieke bronnen dat de Belgische defensie maandag drie „bijna complete” vluchten heeft kunnen uitvoeren met C-130’s tussen Kabul en Islamabad. Ongeveer 280 mensen werden zo uit Kabul geëvacueerd: 240 Belgen en zogenoemde rechthebbenden, een veertigtal Nederlanders en één Zweed.

Nederland heeft inmiddels achthonderd mensen uit Afghanistan geëvacueerd, meldde maandagmiddag de ambassadeur van Nederland in Afghanistan in het radioprogramma Nieuws en Co. Het zijn Nederlanders en Afghanen die de Nederlandse missie in het land hebben geholpen.

18.33 - IND-team naar Zoutkamp voor Afghaanse asielaanvragen

Een speciaal team van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat in de tijdelijke noodopvang voor Afghaanse evacués in Zoutkamp asielaanvragen in behandeling nemen. Dat gebeurt als de onlangs uit Afghanistan aangekomen mensen uit quarantaine zijn, meldt de IND.

De Afghanen worden opgevangen in een deel van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne, die Defensie daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Daar worden ook kantoren ingericht waar circa twintig IND’ers kunnen werken. Het gaat om medewerkers die de afgelopen jaren ook de asielaanvragen van Afghaanse tolken en hun gezinnen hebben behandeld. Zij hebben ook ervaring met het horen van kwetsbare mensen.

De IND is daarnaast actief op Schiphol waar de vliegtuigen aankomen met mensen uit Afghanistan waar de extremistische Taliban de macht hebben overgenomen. Het team daar zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen door kunnen reizen naar Zoutkamp, ook als zij niet de juiste papieren bij zich hebben. Ook helpen de medewerkers mensen die niet in Nederland moeten zijn, na hun quarantaine door te reizen naar hun eindbestemming.

Op de luchthavens van Islamabad (Pakistan) en Tblisi (Georgië) zijn ook medewerkers van de IND actief. Zij helpen bij het herverdelen van mensen die daar vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul arriveren over aansluitende vluchten. Ook houden zij zich bezig met de eerste controle van identiteitspapieren.

Ⓒ ANP/HH

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor kleren en schoenen en verleent waar nodig medische zorg. „Veel Nederlanders hebben aangegeven dat ze iets willen doneren. Geen geld, maar kleding, poppen, kinderwagens en zo”, zegt een woordvoerder. Ook bij Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis hebben zich volgens de COA-zegsman veel mensen gemeld die spullen willen geven aan Afghanen of op een andere manier hulp willen bieden.

In de opvanglocaties zitten nu vooral mensen met een Afghaans paspoort. Uitgezocht wordt wat hun band met Nederland is en of ze in aanmerking komen voor asiel in Nederland of elders. „De mensen die nu in de noodopvang zitten hopen we zo snel mogelijk naar de reguliere opvang te brengen, waar ze kunnen blijven in afwachting van een eventuele status-aanvraag.”

18.16 - COA verwacht meer opvanglocaties nodig te hebben voor Afghanen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwacht de komende tijd nog meer opvanglocaties nodig te hebben voor mensen die worden geëvacueerd uit Afghanistan, waar de Taliban sinds een week aan de macht zijn. Maandagochtend werd bekend dat op een tweede plek onderdak wordt geboden aan evacués, het dorp Huis ter Heide (gemeente Zeist).

Eerder was al een opvanglocatie in Zoutkamp in Groningen door het COA ingericht; die zit sinds zondagavond vol. In de Willem Lodewijk van Nassaukazerne is plaats voor ongeveer 540 mensen.

Maandagmiddag zei COA-regiomanager Judith van der Laar dat op het terrein van het Walaardt Sacré Kamp nu 118 mensen uit Afghanistan zijn ondergebracht; mannen, (zwangere) vrouwen en kinderen. Ze zei op een persconferentie dat daar de komende dagen nog honderden mensen bij komen. In deze locatie kunnen een kleine 400 mensen terecht. „Dit is bij lange na niet genoeg. Achter de schermen wordt gekeken waar hierna nog meer opvang kan worden gerealiseerd.”

In de opvanglocaties zitten nu vooralsnog vooral mensen met een Afghaans paspoort. Uitgezocht wordt nu wat hun band met Nederland is en of ze in aanmerking komen voor asiel in Nederland of elders.

De mensen die worden opgevangen betreft voornamelijk gezinnen, die eerst tien dagen in quarantaine moeten in verband met Covid-19. In ruime ruimtes van vier tot zes personen wordt ze „eten, drinken en voornamelijk een plek om te landen” aangeboden, aldus Van der Laar. „Deze mensen hebben huis en haard verlaten zonder spullen.” Het COA zorgt voor kleren en schoenen en verleent waar nodig medische zorg.

17.53 - Duitsland wil luchthaven Kabul langer openhouden

Duitsland wil de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul langer openhouden om de evacuatie van meer Afghanen mogelijk te maken. Berlijn overlegt met de NAVO-bondgenoten Verenigde Staten en Turkije en anderen om de luchthaven in bedrijf te houden na het vertrek van het Amerikaanse leger, dat nu het vliegveld en het luchtruim bewaakt.

Volgens de Duitse buitenlandminister Heiko Maas wordt daarover ook gesproken met de nieuwe machthebbers, de radicaalislamitische Taliban. Na de aftocht van de Amerikaanse strijdkrachten, die op 31 augustus afgerond moet zijn, moet het mogelijk blijven voor Afghanen om te vertrekken, vindt Maas. Het gaat om mensen die gevaar lopen door de Taliban, bijvoorbeeld omdat zij de buitenlandse troepen hebben geholpen die 20 jaar in het land waren.

Dinsdag zullen de Britse premier Boris Johnson en een aantal collega’s er naar verwachting bij de Amerikaanse president Joe Biden op aandringen dat zijn troepen het vliegveld van Kabul langer bewaken dan 31 augustus. Johnson, Biden en andere leiders van de zogenoemde G7-landen bespreken dan de crisis in Afghanistan.

17.46 - Achthonderd mensen geëvacueerd uit Afghanistan

Nederland heeft inmiddels achthonderd mensen uit Afghanistan geëvacueerd, meldt de ambassadeur van Nederland in Afghanistan in gesprek met het radioprogramma Nieuws en Co. Het gaat om Nederlanders en Afghanen die de Nederlandse missie in het land hebben geholpen.

„We hopen de komende dagen een flinke slag te maken”, vertelt ambassadeur Caecilia Wijgers vanaf het vliegveld in de hoofdstad van Afghanistan. Ze schat dat er nog honderden mensen geëvacueerd moeten worden. Ook blijven zich nieuwe mensen melden.

Of het gaat lukken om alle evacués voor 31 augustus uit het land te halen, is nog niet zeker. „Het is lastig”, aldus de ambassadeur, die zegt daar verder niet veel over te kunnen vertellen. De Taliban willen geen aanwezigheid van buitenlandse troepen op het vliegveld na die datum.

Volgens Wijgers is de situatie op het vliegveld erg gespannen. „En dat neemt elke dag toe.” Zo vertelt ze over schrijnende taferelen aan de poorten van het vliegveld. „Mensen proberen met man en macht binnen te komen.” De Taliban doen buiten het vliegveld aan „crowd control”, zegt Wijgers. „Dat gaat er af en toe hardhandig aan toe. Mensen worden geslagen en er wordt in de lucht geschoten.”

14.39 - Duitse commando’s ook buiten luchthaven Kabul actief

Een speciale eenheid van Duitse militairen heeft buiten de luchthaven van Kabul te voet drie mensen uit een gezin uit München opgepikt en bij het vliegveld in veiligheid gebracht. De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer heeft in gesprek met de krant Bild bevestigd dat militairen nu ook buiten de luchthaven actief moeten worden.

Het is volgens haar anders vrijwel onmogelijk voor mensen die het land uit willen vluchten om toegang tot het vliegveld te krijgen. „Daarom moeten we overgaan tot het redden van mensen buiten het vliegveld”, zei de bewindsvrouw. Duitsland heeft eerder twee kleine helikopters gestuurd die in dichtbevolkte gebieden kunnen landen, maar voorzover bekend zijn die nog niet benut. Er zijn circa 3000 mensen die al door de Duitse strijdkrachten uit Kabul geëvacueerd zijn en er zouden nog enkele duizenden moeten worden opgehaald.

Eerder maandag werd op Afghaanse beveiligers rond de luchthaven geschoten. Daarbij is er een gedood en raakten drie anderen gewond. Amerikaanse en Duitse troepen waren ook bij dit incident betrokken. Het is nog steeds niet duidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd. Amerikaanse media melden dat het mogelijk om één scherpschutter zou gaan. De Amerikanen en de Taliban schieten bij het vliegveld niet op elkaar. De Taliban zeggen „een werkrelatie” met de Amerikanen te hebben en te proberen orde te scheppen in het gedrang voor de ingang van het vliegveld. Tussen de Talibanstrijders en de luchthaven is een soort niemandsland en patrouilleren Afghaanse commandotroepen die naar verwachting straks samen met de Amerikaanse militairen worden teruggetrokken richting VS.

14.24 - Ruim 300 Nederlanders en Afghanen klaar voor evacuatie uit Kabul

Op het vliegveld van Kabul wacht een groep van 310 Nederlanders, tolken en Afghanen die acuut gevaar lopen op evacuatie. Ze zijn daar afgelopen nacht aangekomen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zondag meldde het ministerie dat een groep van 207 ambassademedewerkers en hun gezinnen die zaterdag werden geëvacueerd uit Kabul allemaal onderweg naar Nederland waren of hier al waren aangekomen. De medewerkers zijn vrijwel de volledige Nederlandse ambassadestaf uit het land. Toen vorige week het personeel met een Nederlands paspoort werd geëvacueerd, bleven zij achter. Het was volgens het ministerie op dat moment niet mogelijk om ze het land uit te helpen. In de dagen daarna bleek dat ook ingewikkeld door de veiligheidssituatie in het land en met name rond de luchthaven.

13.57 - Nederlands crisisteam ambassade in Kabul wordt versterkt

Michel Rentenaar, de ambassadeur van Nederland in Irak, is samen met enkele mensen aangekomen in de Afghaanse hoofdstad Kabul om de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan en het crisisteam daar te versterken, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze blijven daar „voor zolang het mogelijk is”, zegt een woordvoerder.

Het crisisteam is druk bezig met het evacueren van Nederlanders en Afghanen die de Nederlandse missie hebben geholpen in het land, nu de Taliban er de macht hebben gegrepen.

Caecilia Wijgers is sinds vorig jaar de ambassadeur van Nederland in Afghanistan. Ze arriveerde vorige week, na een kort verblijf in Nederland, met een consulair noodteam en 62 militairen in Kabul.

13.44 - VS halen meer dan 10.000 mensen uit Kabul op één dag

De VS hebben zondag 10.400 mensen van het vliegveld van Kabul geëvacueerd met militaire vliegtuigen. Daarnaast hebben 61 vliegtuigen van bondgenoten circa 5900 mensen van de luchthaven Hamid Karzai gehaald. Volgens een functionaris van het Witte Huis komt het totaal aan geëvacueerden door of met hulp van Amerikanen daarmee op 37.000 sinds 14 augustus. Het is onduidelijk hoeveel mensen met een Amerikaans paspoort zijn geëvacueerd.

Doelstelling van de Amerikaanse regering was ergens tussen de 10.000 en 15.000 Amerikanen terug te halen en nog enkele tienduizenden ex-medewerkers of anderen die gevaar lopen als gevolg van de machtsovername door de soennitische extremisten van de Taliban. In het weekeinde waren er berichten in Amerikaanse media dat er in een week tijd nog maar 2500 Amerikanen waren meegevlogen met de evacuatievluchten.

Er zijn naar schatting 6000 Amerikaanse militairen op het vliegveld en de VS beheersen het luchtruim van Afghanistan. President Joe Biden wil de operatie 31 augustus afronden. Zijn bondgenoten dringen erop aan dat zijn troepen er langer blijven. Daar overleggen westerse leiders van de groep G7 dinsdag over. De Britse premier Boris Johnson zal Biden dringend verzoeken de deadline te verschuiven. De Taliban hebben laten weten dat ze daar niet mee instemmen en „de bezetting” niet langer mag doorgaan.

De Britse luchtmacht heeft rond de 6000 mensen geëvacueerd uit Kabul. Deze week voorzien de autoriteiten dat de luchtmacht er nog eens 6000 ophaalt. Het gaat daarbij vooralsnog om 1800 Afghaanse burgers die zijn geïdentificeerd en in aanmerking komen voor evacuatie en acceptatie als vluchteling. Daarnaast zijn er op zijn minst 2275 mensen die te boek staan als lokale bondgenoten. Maar de lijsten met mensen die zouden moeten worden opgehaald, worden ondertussen langer.

11.08 - Vliegtuig met 129 passagiers aangekomen op Schiphol

Maandagochtend is een chartervlucht met 129 evacués uit Afghanistan geland op Schiphol, meldt het ministerie van Defensie. Achttien inzittenden van het toestel, dat vertrok vanaf de luchthaven van de hoofdstad Tbilisi in Georgië, hebben een Nederlands paspoort.

Onduidelijk is welke nationaliteit de andere passagiers hebben en ook is niet bekend of onder hen mensen zijn met Nederland als eindbestemming, zegt een woordvoerder van het ministerie. Maandag wordt rond 16.00 uur een volgende vlucht met evacués in Amsterdam verwacht. Die is vertrokken uit Islamabad, de hoofdstad van Pakistan.

Defensie gebruikt de vliegvelden in de twee hoofdsteden als luchtbrug. Evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul landen eerst in Tbilisi of Islamabad, waarna overgestapt wordt op grotere vliegtuigen die naar Nederland vliegen. Maandagochtend vertrok de tiende evacuatievlucht uit Kabul, met aan boord 94 passagiers. Het is het ministerie van Defensie niet bekend hoeveel Nederlanders daarbij zijn.

08.42 - Taliban wijzen langere aanwezigheid troepen VS af

De Taliban gaan niet akkoord met een eventuele verlenging van de aanwezigheid van buitenlandse troepen op het vliegveld van Kabul na 31 augustus. Woordvoerder Suhail Shaheen zei dat het antwoord ’nee’ zal zijn als de Amerikanen of de Britten om meer tijd voor hun evacuaties vragen. Shaheen zei tegen SkyNews dat 31 augustus „de rode lijn is.”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd in principe de evacuatiemissie op 31 augustus af te ronden en alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan weg te halen. Wanneer hij dat niet nakomt „verlengt hij de bezetting zonder reden” volgens Shaheen. „Het zal wantrouwen tussen ons creëren”, waarschuwde de Taliban-woordvoerder „Als zij beslissen de bezetting voort te zetten, zal dat een reactie uitlokken.”

De Amerikaanse regering en de legerstaf praten over mogelijkheden om ook na 31 augustus Amerikaanse troepen op het vliegveld in Kabul te houden. Biden zei zondagavond „te hopen dat het niet nodig is” maar „er is een discussie gaande.”

De VS zetten alles in om voor 31 augustus alle Amerikanen uit Afghanistan te halen. Maar bondgenoten dringen er op aan dat de Amerikaanse militairen langer op het vliegveld blijven. Dinsdag bespreken de leiders van de G7 in een videoconferentie de situatie in Afghanistan. Een van de onderwerpen op de agenda is het opschuiven van de deadline van 31 augustus. De G7 is een overleggroep van westerse mogendheden (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de VS). De EU schuift ook aan maar is officieel geen lid.

07.48 - Afghaanse beveiligers neergeschoten bij vuurgevecht vliegveld Kabul

Onbekende daders hebben bij de toegang tot de luchthaven van Kabul het vuur geopend op Afghaanse beveiligers. Daarbij is een Afghaanse militaire beveiliger gedood en raakten er drie anderen gewond.

Het door wanhopige Afghanen belegerde vliegveld is in handen van voornamelijk Amerikaanse troepen. Rond de luchthaven zijn Afghaanse elitetroepen gestationeerd die helpen de menigte op afstand te houden en daarbij soms ook met hun vuurwapens in de lucht of over de hoofden van mensen schieten.

Tekst loopt door onder de foto

Ⓒ ANP/HH

Bij de schietpartij waren ook Amerikaanse en Duitse militairen betrokken. Het is niet duidelijk of de Afghaanse militairen het doelwit waren van een gerichte aanval van bijvoorbeeld jihadisten die in het land naast de Taliban actief zijn. Zij hebben de evacuaties bedreigd. De Taliban zelf zeggen „een werkrelatie” met de Amerikanen te hebben en hebben zondag nog geprobeerd de orde te scheppen in het gedrang voor de luchthaven.

Er zijn nog geen meldingen geweest van schietpartijen tussen de Taliban en de Afghaanse beveiligers en Amerikaanse militairen, die volgens waarnemers door een soort niemandsland van elkaar zijn gescheiden. Zondag nog zei de Amerikaanse president Joe Biden dat er veel mis kan gaan met de evacuaties. Hij noemde speciaal de dreiging van de terreurgroep Islamitische Staat in de provincie Khorasan (ISKP).

