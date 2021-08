LIVE | Zesde vlucht uit Afghanistan geland op Schiphol

Nederlanders bereiken vliegveld Kabul, maar hulp krijgen ze niet: ’Voor ons geen elitetroepen’

11.08 - Vliegtuig met 129 passagiers aangekomen op Schiphol

Maandagmorgen is de zesde vlucht met evacués vanuit Afghanistan aangekomen op Schiphol. Aan boord van het door Defensie gecharterde toestel zaten 129 passagiers, achttien van hen hebben een Nederlands paspoort.

08.42 - Taliban wijzen langere aanwezigheid troepen VS af

De Taliban gaan niet akkoord met een eventuele verlenging van de aanwezigheid van buitenlandse troepen op het vliegveld van Kabul na 31 augustus. Woordvoerder Suhail Shaheen zei dat het antwoord ’nee’ zal zijn als de Amerikanen of de Britten om meer tijd voor hun evacuaties vragen. Shaheen zei tegen SkyNews dat 31 augustus „de rode lijn is.”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd in principe de evacuatiemissie op 31 augustus af te ronden en alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan weg te halen. Wanneer hij dat niet nakomt „verlengt hij de bezetting zonder reden” volgens Shaheen. „Het zal wantrouwen tussen ons creëren”, waarschuwde de Taliban-woordvoerder „Als zij beslissen de bezetting voort te zetten, zal dat een reactie uitlokken.”

De Amerikaanse regering en de legerstaf praten over mogelijkheden om ook na 31 augustus Amerikaanse troepen op het vliegveld in Kabul te houden. Biden zei zondagavond „te hopen dat het niet nodig is” maar „er is een discussie gaande.”

De VS zetten alles in om voor 31 augustus alle Amerikanen uit Afghanistan te halen. Maar bondgenoten dringen er op aan dat de Amerikaanse militairen langer op het vliegveld blijven. Dinsdag bespreken de leiders van de G7 in een videoconferentie de situatie in Afghanistan. Een van de onderwerpen op de agenda is het opschuiven van de deadline van 31 augustus. De G7 is een overleggroep van westerse mogendheden (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de VS). De EU schuift ook aan maar is officieel geen lid.

07.48 - Afghaanse beveiligers neergeschoten bij vuurgevecht vliegveld Kabul

Onbekende daders hebben bij de toegang tot de luchthaven van Kabul het vuur geopend op Afghaanse beveiligers. Daarbij is een Afghaanse militaire beveiliger gedood en raakten er drie anderen gewond.

Het door wanhopige Afghanen belegerde vliegveld is in handen van voornamelijk Amerikaanse troepen. Rond de luchthaven zijn Afghaanse elitetroepen gestationeerd die helpen de menigte op afstand te houden en daarbij soms ook met hun vuurwapens in de lucht of over de hoofden van mensen schieten.

Tekst loopt door onder de foto

Ⓒ ANP/HH

Bij de schietpartij waren ook Amerikaanse en Duitse militairen betrokken. Het is niet duidelijk of de Afghaanse militairen het doelwit waren van een gerichte aanval van bijvoorbeeld jihadisten die in het land naast de Taliban actief zijn. Zij hebben de evacuaties bedreigd. De Taliban zelf zeggen „een werkrelatie” met de Amerikanen te hebben en hebben zondag nog geprobeerd de orde te scheppen in het gedrang voor de luchthaven.

Er zijn nog geen meldingen geweest van schietpartijen tussen de Taliban en de Afghaanse beveiligers en Amerikaanse militairen, die volgens waarnemers door een soort niemandsland van elkaar zijn gescheiden. Zondag nog zei de Amerikaanse president Joe Biden dat er veel mis kan gaan met de evacuaties. Hij noemde speciaal de dreiging van de terreurgroep Islamitische Staat in de provincie Khorasan (ISKP).

Hoe heeft het zo ver kunnen komen in Afghanistan? Dat hoor je in de defensie en internationale veiligheidspodcast Delta Tango: