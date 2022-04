Hulpverleners waarschuwen voor explosie aan lachgasverslaafden

Brijder Jeugd, gespecialiseerd in verslavingszorg voor jongeren, heeft een speciaal lachgasteam in het leven moeten roepen. „Twee jaar geleden klopte sporadisch een jongere bij ons aan met een lachgasverslaving”, zegt Gwen van Rooij, verpleegkundig specialist bij Brijder Jeugd tegen Trouw. „Maar inmiddels is lachgas het probleem van 10 procent van al onze vierhonderd patiënten.” Verslavingspsycholoog Ellen van Geffen van het Amsterdamse Arkin Jeugd/Jellinek herkent het beeld en spreekt van een ’explosie’ aan patiënten.

Het was al bekend dat veelvuldig gebruik ernstige neurologische schade kan veroorzaken, waardoor gebruikers bijvoorbeeld niet meer kunnen lopen. „Maar dat lachgas ook enorm verslavend is, is veel minder bekend”, zegt Van Geffen. De verslaving bouwt zich volgens haar pijlsnel op, veel sneller dan bij cannabis. „De trek in lachgas is ook enorm. De jongste die bij ons aanklopte was een meisje van 17 jaar in een rolstoel. Zij had door gebruik al neurologische schade opgelopen, desondanks kon ze niet zonder lachgas.”