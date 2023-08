Noord-Korea schrapt eerste internationale commerciële vlucht sinds 2020

Noord-Korea was 3,5 jaar geleden het eerste land dat zijn grenzen sloot omdat in China een mysterieus virus rondging dat later de COVID-19-pandemie zou gaan veroorzaken. Op enkele uitzonderingen na hield Noord-Korea zijn grenzen al die tijd gesloten.

De laatste tijd zijn er steeds meer tekenen dat Noord-Korea zijn grenzen misschien weer gaat openen. Er werd dan ook uitgekeken naar de aankomst van de commerciële vlucht in Peking. Maar twee uur nadat die had moeten landen, stond hij plots als ’geannuleerd’ op het bord van Beijing Capital Airport.

Op de internationale luchthaven van de Chinese hoofdstad kon geen uitleg gegeven worden voor de annulering van de vlucht. Wel wilde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigen dat Peking het licht op groen heeft gezet voor de hervatting van vluchten van en naar Pyongyang, uitgevoerd door Air Koryo. Aan Noord-Koreaanse zijde werd evenmin uitleg verschaft. De kantoren van Air Koryo in Peking bleken maandag gesloten.

Uit isolement

Berichten dat Noord-Korea meer uit zijn isolement zou treden, zijn ingegeven door de aanwezigheid vorige maand van Russische en Chinese functionarissen bij een militaire parade in de Noord-Koreaanse hoofdstad. Ze waren de eerste buitenlanders die het land binnen mochten in jaren. Vorige week stuurde Noord-Korea enkele atleten naar een taekwondotoernooi in Kazachstan. Sinds het begin van de pandemie had geen enkele Noord-Koreaanse sporter nog aan wedstrijden in het buitenland deelgenomen.

Intussen heeft in Noord-Korea zelf sterke man Kim Jong-un de lancering bijgewoond van enkele strategische kruisraketten, als onderdeel van een militaire oefening, zo meldden enkele staatsmedia maandag. Ze werden afgevuurd van een patrouilleschip, de oefening was bedoeld om „de zeelui te leren een aanvalsmissie uit te voeren tijdens een echte oorlog.”

De lancering wordt gezien als een reactie op een grootschalige, elf dagen durende gezamenlijke oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Die gaat maandag van start.