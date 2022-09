Premium Het beste van De Telegraaf

Inmiddels vierde lek aangetroffen Zetten Russen oorlogsdolfijnen in? Dit zijn theorieën over ontstaan Nord Stream-gaten

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Beeld na het grote lek van de Nord Stream 1. De Zweedse kustwacht meldt donderdag dat er ook een vierde lek is aangetroffen. Ⓒ EPA

Amsterdam - Over één ding zijn de experts het eens, de inmiddels vier gaten in de pijpleidingen van de Nord Stream 1 en Nord Stream 2 waren geen ongeluk. Relatief nieuwe stalen pijpleidingen met een fors betonnen omhulsel zijn gebouwd om de elementen te weerstaan, één lek is zeldzaam, vier ongehoord. Sabotage is duidelijk, maar hoe het gedaan is, daarover zijn de meningen verdeeld. Onderzeeërs, zeer getrainde duikers, onderwaterdrones, en zelfs getrainde dolfijnen zouden in staat moeten zijn geweest om explosieven bij de op 70 meter onder water liggende pijpleidingen te laten exploderen.