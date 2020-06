Het beleg van Washington

Militairen van de Nationale Garde bewaken het Witte Huis. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - Minister van Defensie Mark Esper wil het Amerikaanse leger niet naar staten sturen. Hij gaat daarmee recht tegen president Trump in. Die dreigde militairen te sturen naar alle staten die in zijn ogen te weinig deden om rellen te stoppen. Ondertussen is hoofdstad Washington DC belegerd en worden de demonstraties steeds groter.