Frans OM wil veertien mensen vervolgen voor moord Samuel Paty

De 47-jarige Paty werd omgebracht nadat hij in de klas spotprenten van de profeet Mohammed had getoond tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting. De onthoofding leidde in Frankrijk en daarbuiten tot geschokte reacties. De dader werd na de moord door de politie doodgeschoten.

De zwaarste aanklacht is voor twee vrienden van de dader. Zij zouden hem hebben vergezeld toen hij een mes kocht. Verder wil het PNAT dat nog zes andere volwassenen en zes leerlingen worden berecht. Volgens Franse media gaat het onder anderen om de islamistische activist Abdelhakim Sefrioui en de vader van een scholiere die op internet opriep tot actie tegen de docent.

Onderzoeksrechters zullen later een besluit nemen over het al dan niet berechten van de veertien verdachten.