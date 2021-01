President Trump overwoog Parler als alternatief voor Twitter

Buitenland

Silvio Berlusconi met hartproblemen in het ziekenhuis

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi ligt weer in het ziekenhuis, deze keer wegens hartproblemen. De 84-jarige miljardair bracht in september vanwege een coronabesmetting meer dan een week door in het ziekenhuis. Hij zei toen na zijn ontslag dat hij voor zijn leven had gevreesd.