Mysterieuze monoliet duikt op in Friesland

Het is niet bekend hoe het object terecht is gekomen in natuurgebied de Kiekenberg. Dat meldt Omrop Fryslân. De pilaar dook eerder op in de woestijn in de Amerikaanse staat Utah, een heuvel bij de Roemeense stad Piatra Neamt en de top van Pine Mountain, een heuvel even buiten dit Californische plaatsje.

De Friese metalen pilaar is niet even glanzend als de eerdere opgedoken monolieten.