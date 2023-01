Grootste wolvenjacht sinds 2010 begonnen in Zweden

„De jacht is absoluut noodzakelijk om de toename van het aantal wolven af te remmen. De wolvenpopulatie is de grootste die we in de moderne tijd hebben gehad”, zei Gunnar Glöersen van de Zweedse vereniging voor de jacht tegen de omroep.

In totaal zijn er sinds 2010 203 wolven gedood bij officieel toegestane jachtpartijen, volgens cijfers van de SVT. Dierenrechtenactivisten probeerden maandag de jacht te verstoren, aldus de omroep. Er leven naar schatting 460 wolven in het wild in Zweden.

De Britse krant The Guardian vergezelde maandag 200 jagers op de wolvenjacht in de bossen tussen de plaatsen Gävleborg en Dalarna. Daar jaagden ze van middernacht tot de zon onderging om 15.00 uur. De jagers wisten echter nog geen wolf te doden.