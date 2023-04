RIVM adviseert andere kleur voor sigaret

Verder noemt het RIVM een verbod op filterventilatie om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat roken daarmee minder schadelijk is. Afschaffing van filters is ook beter voor het milieu.

Het nicotinegehalte in sigaretten verlagen is volgens het RIVM ook een te overwegen plan: 0,4 in plaats van 16 milligram per gram tabak. „Hierbij is het belangrijk om met publiekscommunicatie duidelijk te maken dat deze sigaretten niet minder schadelijk zijn dan sigaretten met een ’gewone’ hoeveelheid nicotine, maar dat ze alleen minder verslavend zijn”, waarschuwt het instituut.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid), verantwoordelijk voor preventie, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer de conclusies van het RIVM mee te nemen in verder beleid om tabak te ontmoedigen. „Ik kan de aanbevelingen van het RIVM goed volgen.” Wel is het volgens hem nu juridisch moeilijk om het nicotinegehalte in sigaretten te verlagen, aangezien dit in Europees verband moet. Hij verwacht dat de Europese Commissie in 2024 met plannen komt om bijvoorbeeld nicotinegehaltes aan te passen.