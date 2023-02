Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen EU-top in Kiev: kan Oekraïne bij de EU?

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

President Volodimir Zelenski werd in zijn land ruim verkozen, onder meer vanwege zijn strijd tegen corruptie. Ⓒ Foto’s ANP/HH

BRUSSEL - De Oekraïense premier Denys Shmyhal wil dat zijn land binnen twee jaar lid is van de Europese Unie. Na de Russische inval kreeg men al in recordtempo het kandidaat-lidmaatschap in de schoot geworpen. Komende vrijdag is er een bijzondere EU-top in Kiev.