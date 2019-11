Franse helikopters crashten bij gevecht met jihadisten

,,Deze dertien helden hadden maar één doel: ons beschermen. Ik voel mee met het verdriet van hun naasten en kameraden”, liet president Emmanuel Macron via Twitter weten.

Rond tien uur vanochtend maakte het Élyséepaleis bekend dat gisteravond een Tiger- en Cougarhelikopter op elkaar zijn gevlogen. De dertien inzittenden waren in gevecht met jihadisten op de grond, die zich verplaatsten in pick-uptrucks en op motoren. De militairen werden bijgestaan door een Mirage-gevechtsvliegtuig. Over de precieze oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend, behalve dat de soldaten ook bezig waren met ‘de extractie van een element op de grond’. De toestellen vlogen erg laag.

Terreurgroepen

Het ongeluk gebeurde in de regio Liptako Gourma, op het grensgebied van Zuidwest-Mali, Niger en Tsjaad. De Franse militairen, die er samenwerken met een samengesteld leger met soldaten uit Mauritanië, Niger, Tsjaad, Burkina Faso en Mali, verliezen hier terrein. Er zijn sinds een paar maanden meer gewapende terreurgroepen actief, maar die zijn moeilijk te traceren omdat ze zich verbergen in de woestijn, die ze op hun duimpje kennen. Op het moment dat het ongeval plaatsvond, rond 19:40, is het er pikdonker.

Alle inzittenden van de helikopters kwamen om het leven. Het gaat om zes officieren, zes onderofficieren en een korporaal-chef. Het Élysée bereidt een herdenking voor om de militairen eind deze week of begin volgende week te eren.

In 2012 ontstak in Mali een burgeroorlog. Verschillende islamistische rebellengroepen en enkele bewegingen van Toearegs (een Berberstam die pleit voor onafhankelijkheid van het Azawadgebied in het noordoosten van Mali) bestrijden sindsdien het regeringsleger en elkaar. Frankrijk greep in januari 2013 in en heeft op dit moment nog steeds 4500 militairen in het land. In totaal kwamen 41 Franse soldaten om sinds het begin van het conflict. Nederland steunde de operatie Barkhane tussen 2014 en 2019. In mei van dit jaar werden de laatste mannen en vrouwen teruggehaald.