Noorderlicht gespot: ’Groene zweem weten vast te leggen’

Hoewel het noorderlicht al lastig te zien is met het oog, is het een aantal mensen gelukt om het vast te leggen op camera. Jannes Wiersema, „hobby-weeramateur”, wist het fraaie groen-paarse licht in een foto te vangen bij Roodeschool, Groningen. Ook op Ameland was het poollicht te zien, zo bewijst een foto van Jordy van den Berg op Twitter. Sytse Schoustra wist de „groene zweem” vanaf Terschelling vast te leggen.

Het noorderlicht heeft te maken met de activiteit van de zon. De zon is een soort onstuimige kolkende vuurbal waar soms uitbarstingen voorkomen. Bij zo’n uitbarsting, ook wel zonnestorm genoemd, wordt er in één klap een grote hoeveelheid geladen deeltjes het heelal in geslingerd. Het poollicht ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon met enorme snelheden botsen met stikstof- en zuurstofdeeltjes hoog in onze atmosfeer.

Het noorderlicht, ofwel aurora borealis, is meestal alleen te zien in gebieden dicht bij de poolcirkel. Maar het kan ook verder ’uitzakken’ naar het zuiden en zo in Nederland te zien zijn, legt Weerplaza uit. Of het vervolgens ook te zien is, heeft te maken met het feit of er opklaringen zijn. Vooraf werd al gehoopt een glimp van het noorderlicht kunnen op te vangen, en uiteindelijk bleek het dus vannacht helder genoeg.