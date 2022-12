’Bijzondere zege door relschoppers verpest’ Yeşilgöz prijst ’snel en adequaat’ optreden politie bij voetbalrellen

Ⓒ ANP / Peter Hilz

DEN HAAG - Justitieminister Dilan Yeşilgöz vindt dat de politie en de ME zaterdagavond „snel en adequaat” hebben opgetreden tegen rellen die in sommige steden uitbraken na de WK-zege van Marokko op Portugal. Daardoor was de rust snel weer hersteld, aldus de bewindsvrouw.