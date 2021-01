Politiebond over oudejaarsnacht: ’Geen rustige nacht, overal autobranden’

Premium Binnenland

Leger helpt in Gronings verpleeghuis: ’Even wennen, het is anders dan schotwonden’

Zeventien defensiekrachten springen sinds oudjaarsdag bij in verpleeghuis Veldspaat in Groningen. Dat doen de geneeskundige troepen van de Landmacht de komende drie weken, dag en nacht, om het overbelaste zorgpersoneel te helpen. De regio is hard getroffen door corona. „We zijn blij dat we dit voor ...