Schietpartij in nachtclub in Colorado: ’Vijf doden en 18 gewonden’

Het is momenteel nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in Colorado Springs. Laat zaterdagavond snelden politiediensten naar de nachtclub Club Q, die zich richt op de LHBT-gemeenschap, omdat er sprake was van een schietpartij. Volgens de politie zijn er meerdere slachtoffers, maar het is niet duidelijk in welke toestand zij verkeren. Volgens media zou er sprake zijn van vijf doden en 18 gewonden. De schutter is opgepakt en is zelf ook gewond geraakt.

De club zelf bevestigt de schietpartij op Facebook. Zij schrijven: „Club Q is kapot van de zinloze aanval op onze gemeenschap. Onze gebeden en gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en hun familie en vrienden. Wij danken de snelle reacties van heldhaftige aanwezigen die de schutter hebben bedwongen en een einde hebben gemaakt aan deze haatzaaiende aanval.” Wat het motief van de schutter is, en of het mogelijk om een haatmisdrijf gaat, kon de politie momenteel nog niet bevestigen.