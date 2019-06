Hittegolf in aantocht: kans op 35 graden

Dat zegt MeteoGroup die voorspelt dat er een grote kans is dat de eerste hittegolf van het jaar eraan komt.

We spreken van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij meer dan 25 graden wordt, waarvan er in die dagen drie dagen moeten zijn dat het kwik stijgt tot boven de 30 graden. Het ziet er naar uit dat dit in De Bilt gaat lukken. Regionaal, in het zuidoosten van het land, is die kans nog een stuk groter.

Na alle regen, onweer en hagelbuien breekt een langere periode met overwegend droog en zonnig weer aan. Komende zondag wordt de eerste zomerse dag met minstens 25 graden verwacht. In het zuidoosten kan het al 30 graden worden.

Maandag tot en met donderdag zijn temperaturen boven 30 graden eerder regel dan uitzondering. Dinsdag en woensdag komt er nog een schepje bovenop en kan het vooral in Limburg flink warm worden. Blaas het stof maar vast van de ventilator, want het kan erg heet worden tot zelfs 37 graden! Voor wie de hitte liever kwijt dan rijk is, is voor later in de week verlossing. Volgens de meeste weermodellen daalt de temperatuur geleidelijk.