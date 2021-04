EMA: voordelen vaccin Janssen wegen op tegen risico zeer zeldzame bijwerking

In de bijsluiter van het vaccin moet volgens EMA een waarschuwing worden opgenomen voor de zeer kleine kans op deze ernstige bloedproblemen. Tot die conclusie is het veiligheidscomité van de instantie gekomen.

Het comité heeft nader onderzoek gedaan naar acht meldingen uit de Verenigde Staten over mensen die kort na hun coronaprik werden getroffen door een gevaarlijke combinatie van trombose (stolselvorming) en een te laag aantal bloedplaatjes. Eén vrouw overleed door bloedstolsels in haar hersenen. In totaal hebben bijna 7 miljoen Amerikanen het in Leiden ontwikkelde vaccin gekregen.

(snel meer)