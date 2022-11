Iraanse actrices opgepakt voor steunbetuiging aan protesten

„Misschien wordt dit wel mijn laatste post”, schreef Ghaziani bij een video die ze afgelopen zaterdag op Instagram plaatste. Daarin was te zien hoe de 52-jarige actrice haar hoofddoek verwijderde, ergens op straat in de hoofdstad Teheran. „Vanaf dit moment, wat er ook met mij gebeurt, weet dat ik zoals altijd tot mijn laatste adem bij de Iraanse mensen ben”, voegde ze eraan toe. Het is inderdaad vooralsnog haar laatste post op Instagram, want al een dag later volgde haar arrestatie.

Ghaziani leverde met haar video een bijdrage aan de protesten in Iran, die al maanden gaande zijn. Het is onrustig in het land sinds de 22-jarige Mahsa Amini in september werd opgepakt omdat ze geen hoofddoek droeg en vervolgens in gevangenschap stierf, naar verluidt na te zijn gemarteld. Ghaziani liet zich al eerder kritisch uit over de harde aanpak van de demonstranten. Haar post op Instagram was in reactie op een oproep van Justitie om langs te komen voor een gesprek. Vermoedelijk volgde die oproep na een Instagram-video waarin de actrice de Iraanse regering als ’kindermoordenaars’ betitelde.

De video, opgenomen in Teheran, waarin Hengameh Ghaziani zonder hoofddoek is te zien.

Beroemdheden in vizier

Katayoun Riahi werd kort na Ghaziani opgepakt. Ook deze 60-jarige actrice is kritisch over het geweld van de Iraanse overheid tegen de demonstranten. Zo gaf Riahi eerder een interview aan het in Londen gevestigde nieuwsstation Iran International TV waarin ze haar steun voor de protesten uitsprak. Tijdens het vraaggesprek had de actrice niet de verplichte hoofddoek op.

Naast Ghaziani en Riahi zou het Iraanse Openbaar Ministerie meer beroemdheden in het vizier hebben. Zo zou Yahya Golmohammadi, de coach van voetbalclub Persepolis FC, ook zijn ontboden voor een gesprek, nadat hij vorige week het Iraanse voetbalelftal had bekritiseerd. Volgens Golmohammadi hadden de spelers hun steun aan de protesten moeten betuigen tijdens hun ontmoeting met president Ebrahim Raisi.

De voetballers hebben zich inmiddels gerevancheerd. Aanvoerder Ehsan Hajsafi zei zondag dat „we moeten accepteren dat de omstandigheden in ons land niet juist zijn en dat de bevolking niet gelukkig is.” En maandag, voorafgaand aan de WK-wedstrijd tegen Engeland, zong geen enkele speler van het nationale elftal mee met het volkslied. De regie van het Iraanse Studio Sport zou overigens hebben voorkomen dat kijkers dit zouden zien door het live-verslag kort op zwart te zetten.