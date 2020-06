Elon Musk droomt verder: met superraket naar Mars

Elon Musk zit bepaald niet stil: hij heeft plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van een superraket. Ⓒ AFP

Amsterdam - Tesla-ceo Elon Musk gunt zich weinig tijd om te genieten van de succesvolle lancering van zijn Falconraket waarmee zijn SpaceX-firma twee NASA-astronauten veilig naar het Internationale ruimtestation (ISS) bracht. Nu is hij van plan superzware ’ruimteluchthavens’ te bouwen in zee. Vanaf die drijvende giganten moeten in de toekomst enorme raketten worden gelanceerd voor ruimtereizen naar de maan en mars.