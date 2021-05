Man scheurt met 216 kilometer per uur over A27

Dat schrijft de politie zaterdag op Facebook. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 216 kilometer per uur (na correctie 209 kilometer per uur), waar maximaal honderd kilometer per uur is toegestaan.

De ’traagste’ snelheidsduivel reed 177 kilometer per uur.

De verkeersofficier van justitie zal de uiteindelijke strafmaat van de verdachten bepalen. Wanneer verkeersdeelnemers 50 km per uur te hard rijden, zijn ze zonder pardon het rijbewijs kwijt.