Brussel maakt vijfde sanctiepakket tegen Rusland bekend: ’Importverbod sterke drank’

Verder wil de Commissie een volledig transactieverbod voor vier Russische banken, waaronder VTB, de op één na grootste bank. Daarnaast komt er een exportverbod voor onder andere quantumcomputers en halfgeleiders. Om oligarchen harder te raken zijn onder andere hout, cement, zeevruchten en sterke drank straks niet meer welkom in de EU.

Het verbod op toegang van Russische schepen tot havens in Europa gaat wel gepaard met uitzonderingen. De levering van landbouw- en voedingsproducten, humanitaire goederen en energie mag wel blijven plaatsvinden. Om sluiproutes over land te voorkomen stelt de Commissie voor om Russische en Wit-Russische wegtransporteurs te weren.

Verder wil Brussel een EU-verbod op deelname van Russische bedrijven aan openbare aanbestedingen. Ook moet er een einde worden gemaakt aan alle Europese of nationale subsidies die richting Russische overheidsinstaties vloeien. „Europees belastinggeld mag in geen enkele vorm naar Rusland gaan”, zegt Von der Leyen stellig.

Olie

EU-kopstuk Von der Leyen zegt dat er nog wordt nagedacht over een olie-embargo. Over zo’n boycot is verdeeldheid onder EU-lidstaten. Voor het aannemen van sancties moet het hele landenblok instemmen.

De beelden in Boetsja zorgen al dagen voor afschuw in het Westen. „Deze gruweldaden kunnen en zullen niet onbeantwoord blijven”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie bij de aankondiging van de nieuwe sancties. „De daders van deze gruwelijke misdaden mogen niet ongestraft blijven.”

De EU-ministers van Financiën hebben dinsdag tijdens een vergadering in Luxemburg al gesproken over het vijfde sanctiepakket. De verwachting is dat alle lidstaten later deze week akkoord gaan met de nieuwe maatregelen.