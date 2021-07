Gasten houden flink huis in hip restaurant Amsterdam

Een zegsvrouw van Izakaya bevestigt de overlast die de gasten gaven. De drie hadden gereserveerd voor het diner, maar kregen meer trek in de alcoholische versnaperingen dan in de ’luxe Japanse fusion’ die geserveerd wordt in het populaire restaurant.

Vrijdagavond moesten enkele barkrukken en glaswerk het ontgelden, is te zien in het filmpje. „Ze waren onaardig, handtastelijk naar het vrouwelijk personeel en naar klanten”, zegt pr-manager Eva Couturier. Het restaurant schakelde op enig moment de eigen beveiliging in.

’Ontzettend schrikken’

Ten slotte gingen de drie met elkaar op de vuist. „Ontzettend schrikken, dit hebben we in negen jaar nog niet meegemaakt”, zegt Couturier. „We zijn blij dat we zaterdag open konden als normaal.” Er is nog niet beslist over een aangifte en een inventarisatie van de schade moet nog volgen.

Volgens Couturier kon de politie na middernacht één aanhouding verrichten. De woordvoering van de politie kan dat niet (voor maandag) bevestigen, omdat in het weekend alleen woordvoering wordt gedaan betreffende calamiteiten.

Weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn: +31 613650952