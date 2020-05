LIVE | Spanje: laatste etmaal slechts één corona-dode

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat in de laatste 24 uur één persoon waarbij het coronavirus is vastgesteld, is overleden. Daarmee komt het totale Spaanse dodental op ruim 27.000. Het totale aantal Spanjaarden bij wie een besmetting is vastgesteld, nam het afgelopen etmaal toe met 510. Bij elkaar zijn al zeker 235.000 Spanjaarden met corona besmet geraakt.

De Spaanse autoriteiten hebben gewaarschuwd dat de data kunnen fluctueren omdat zij de aantallen doden en geïnfecteerden met terugwerkende kracht anders zijn gaan bijhouden. Zowel op maandag als op dinsdag stelde de Spaanse regering de statistieken naderhand bij.

In Spanje is woensdag een tiendaagse periode van nationale rouw ingegaan. Die begon met een minuut stilte om 12.00 en eindigt tien dagen later met een officiële ceremonie.

Zwitsers staan evenementen toe

Ook in Zwitserland is men optimistisch. De regering staat daar vanaf 6 juni weer georganiseerde evenementen toe waar tot driehonderd mensen bij mogen zijn. Spontane samenkomsten mogen dan weer met in totaal dertig personen.

Het land versoepelt zo ingrijpend de beperkende maatregelen die zijn opgelegd om het coronavirus in te dammen. Het virus is duidelijk op zijn retour in het Alpenland van acht miljoen inwoners. De regering bekijkt op 24 juni of evenementen met duizend mensen weer worden toegestaan.

Zwitserland heeft circa 30.000 besmettingen vastgesteld. Ruim 1900 patiënten hebben het niet overleefd, terwijl er al meer dan 28.000 genezen zijn.

Bekijk hier het liveblog van maandag 25 mei.

Binnenland:

Buitenland:

Flink minder nieuwe coronabesmettingen in België: 137 nieuwe gevallen

Aantal dagelijkse coronadoden in de VS stijgt weer

Trump dreigt op Twitter met sluiting socialemediabedrijven

Twitter factcheckt Trump: ’Onderdrukking vrije meningsuiting’

Slechts helft van de Amerikanen wil coronavaccin

Ruim duizend nieuwe coronadoden in Brazilië

Recordaantal dagelijkse coronadoden (501) in Mexico

Dodental door coronavirus in Duitsland stijgt met 47 tot 8349

’Duitsers moeten maar reserveren voor Pinksteren’

Eerste Chinees team naar top Everest sinds begin pandemie

Financieel-economisch:

Vrees voor bodemloze put steunfonds

Coronaslachters Groenlo mogelijk aan het werk in plaats van in quarantaine

’Supermarkt ook na 1 juni nog druk’

AEX daalt, tech-aandelen uit gratie

Luchtvaartbedrijven winnen op Wall Street

’Fed kan aandelen inkopen’

Sport:

Entertainment:

Di-rect alweer genomineerd voor Gouden Notekraker

BN’ers gaan online coronatips van kinderen verzamelen

Welke dieren kunnen het coronavirus met zich meedragen? En is het vlees uit ’besmette’ slachterijen veilig? Dat legt viroloog Ab Osterhaus uit in de corona-update. Luister de podcast hier.