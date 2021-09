Arnoud van Doorn geen verdachte meer in zaak-Rutte

Van Doorn geldt niet langer als verdachte in de zaak. Het OM had de man maandag na verhoor vrijgelaten.

Het raadslid werd aanvankelijk opgepakt omdat hij zich ’verdacht gedroeg in de nabijheid van de premier’. „In het belang van diens veiligheid besloot de DKDB de man onmiddellijk aan te houden”, meldt het OM in een persbericht. Hij werd verdacht van ’poging inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden’. Uit het politie-onderzoek blijkt nu dat daar geen verder bewijs voor is. Van Doorn is daarom onschuldig verklaard. De zaak is geseponeerd.

Van Doorn zit sinds 2010 in de gemeenteraad van Den Haag. Tot eind 2011 maakte hij deel uit van de PVV-fractie. Daar werd hij uitgezet omdat hij fouten zou hebben gemaakt met het budget van de partij. Hij ging door als onafhankelijk raadslid. Hij bekeerde zich in 2013 tot de islam en sloot zich toen aan bij de islamitische Partij van de Eenheid.

Antisemitisme

In 2015 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor onder meer het lekken van geheime stukken, het verkopen van hennep aan minderjarigen en het bezit van een alarmpistool in huis. Dinsdag werd Van Doorn door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor het versturen van opruiende tweets tegen de zionisten in Israël. Die tweets riepen volgens de rechtbank op tot het gebruiken van geweld.