Moord op psychologe Els Slurink eerste zaak in nieuwe coldcase-strategie

De psychologe werd in de nacht van 20 op 21 maart 1997 om het leven gebracht in haar woning aan het Van Brakelplein in de stad Groningen. Ze overleed als gevolg van een steekwond in haar hart. Er is nooit een verdachte aangehouden in de zaak.

Door op grote schaal aandacht te vragen voor de zaak hoopt de politie dat mensen alsnog cruciale informatie zullen delen.

Dit jaar start de politie een nieuw offensief rond coldcases, ter vervanging van de jaarlijkse coldcasekalender. Het onderzoek naar de dood van Slurink is de eerste zaak die op deze wijze onder de aandacht wordt gebracht. Later in het jaar zal ook voor andere coldcases aandacht worden gevraagd.

In de stad Groningen hangen gedurende twee weken grote posters met een oproep om informatie met de politie te delen. Justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van de dader(s).