Premium Binnenland

Illegaal parkerende outletbezoekers Roermond ingesloten met container

De ergernis over parkerende outletbezoekers op het naastgelegen bedrijventerrein in Roermond is groot. Jos Menten Metaalrecycling wist wel raad met het winkelend publiek dat de auto op zijn privéterrein neerzette: het plaatste een grote container voor de uitgang.