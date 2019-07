Run op smartphonehouders voor fietsers

Alleen al bij webgigant Bol.com is sprake van een explosieve groei. „We hebben er gisteren, de dag dat de regel van kracht werd, honderden verkocht. Dat is maar liefst dertien keer meer dan op dezelfde dag vorig jaar.” Mediamarkt kan de vraag nog net aan. „Want die is duizend procent gestegen.” Zo meldt het AD.

In prijs variëren de trendy houders van een paar euro tot een paar tientjes. Stukken goedkoper dus dan een prent van 95 euro, zo stelt woordvoerster Eveline Jansen van de webfirma Smartphonehoesjes.nl. En die worden volgens de jongste berichten sinds gisteren massaal in Nederland uitgeschreven.