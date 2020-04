Uitstel voor Gantz en Bibi

Twee crises strijden om voorrang in Israël. Het land heeft gezien het coronavirus, en de verstrekkende gevolgen daarvan, een stabiele regering nodig. Maar na drie verkiezingen in een jaar tijd is die er nog steeds niet. „Het is een regering van nationale eenheid of voor de vierde keer verkiezingen”, zei oud-legerleider Gantz maandag. „De geschiedenis zal over ons oordelen.”

Corruptie

Premier Netanyahu zegt ook een eenheidsregering te willen, al zal hij niet rouwig zijn om een nieuwe stembusstrijd. Hij sprak maandagavond kort voor Gantz de bevolking toe. Als een ervaren staatsman kondigde hij nieuwe restricties aan. Die zijn niet populair, maar de meeste Israëli’s hebben het gevoel dat hij de crisis goed aanpakt. Netanyahu kan daarom bij eventuele nieuwe verkiezingen rekenen op een ’coronabonus’. Bovendien is de partij van Gantz, Blauw-Wit, uiteengevallen nadat hij had besloten om met Netanyahu in zee te gaan. Een deel weigert pertinent om samen te werken met de premier, die is aangeklaagd wegens corruptie.

Door het uitstel dat Rivlin verleende, is er een kans dat er alsnog een regering van nationale eenheid komt, wat de voorkeur van een meerderheid van de bevolking heeft, zeker vanwege de pandemie. President Rivlin liet eerder doorschemeren dat hij niet van plan was om na Gantz Netanyahu een poging te laten wagen een regering te vormen. Daardoor zou er een periode van drie weken aanbreken waarin iedere parlementariër kan proberen een meerderheid te verwerven. Feitelijk zou dat betekenen dat er nog 21 dagen zouden zijn om tot een regering van nationale eenheid te komen.

Gantz en Netanyahu steggelen vooral over de hervorming van de rechterlijke macht en annexatie van delen van de Westbank. Maar na drie verkiezingen waarin zij lijnrecht tegenover elkaar stonden, is er vooral sprake van wederzijds wantrouwen. Toch zou er progressie zijn.