’Huis van moeder neergeschoten rapper Bigidagoe onder vuur genomen’

Er is meerdere keren op de woning geschoten, meldt de politie.

AMSTERDAM - In Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een huis beschoten. Dit keer gebeurde dat aan het Nieuwersluishof in stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Er is meerdere keren op de woning geschoten, meldt de politie. Gewonden zijn er niet gevallen.