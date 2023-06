Feest na NBA-titel Denver eindigt in bloedbad: drie mensen in kritieke toestand

Denver viert dat de Nuggets de NBA-titel hebben behaald. Ⓒ ANP / Associated Press

DENVER - Bij een massale schietpartij na afloop van de NBA-finale dinsdag in Denver zijn negen mensen gewond geraakt. Drie van hen zijn er ernstig aan toe. De schietpartij gebeurde in een gebied waar basketbalfans de eerste NBA-winst van de Nuggets vierden. Er is een verdachte opgepakt.