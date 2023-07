Nederland schrikt van abrupte val kabinet: ’Je wint niks met stilstand’

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil niet reageren op de val het kabinet. Femke Halsema is in het buitenland en daardoor slecht bereikbaar, aldus een woordvoerder van de burgemeester van Amsterdam.

Burgemeester Jan van Zanen.

Het Netwerk Zelfstandig Ondernemers, een krachtenbundeling van VZN, PZO en de zelfstandig ondernemers zonder personeel binnen de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW noemt de val van het kabinet zonde. „Daardoor blijft het nog langer onduidelijk hoe we in Nederland de arbeidsmarkt gaan hervormen met ruimte voor zelfstandig ondernemerschap en eigen initiatief.”

„Het is wachten op verkiezingen, voor de ruim 1 miljoen zzp’ers die ons land kent. En dan is het aan een nieuw kabinet om hier op door te pakken”, aldus een beknopte verklaring.

Bouwend Nederland is bang voor stilstand. „En stilstand is achtergang”, zegt voorzitter Arno Visser van de brancheorganisatie. „Zeker op deze belangrijke dossiers.” Bouwend Nederland zegt het belangrijk te vinden dat de Kamer het demissionaire kabinet de uitvoering van de ingezette koers om stikstofreductie te realiseren voort laat zetten. „Concreet betekent dat de onlangs geopende vrijwillige stoppersregeling en de daarop nog te volgen innovatie- en verplaatsingsregeling die eraan zitten te komen uitgevoerd moeten kunnen blijven worden. Zo krijgen boeren sneller duidelijkheid, kan de natuur sneller herstellen en is er perspectief op het weer opstarten van bouw en infra.”

De organisatie pleit ervoor dat de stikstofruimte die gewonnen wordt door de uitkoop van piekbelasters bijgehouden gaat worden in een landelijke stikstofbank. Die kan de ruimte vervolgens verdelen over natuurherstel, boeren en nieuwe economische ontwikkelingen zoals bouw en infra. Ook provincies moeten in de uitwerking van hun stikstofplannen de woningzoekers niet vergeten, aldus Bouwend Nederland.

Onnodig op de handen zitten

„Het is treurig dat de bouw en infra krimpen terwijl groei nodig is”, aldus Visser. „Het parlement mag niet onnodig op de handen zitten, maar dient de economie in het oog te houden en dus ook nu alles in het werk te stellen om onder meer bouw en infra aan de gang te houden. Voorkom vertraging op zulke belangrijke onderwerpen.”

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen hoopt dat ’vanuit landsbelang’ de spreidingswet waaraan het inmiddels demissionaire kabinet heeft gewerkt, wel doorgaat. „Laat het niet aankomen op een nieuw kabinet”, zegt hij in een reactie op het nieuws van vrijdagavond dat het kabinet is gevallen met als breekpunt gezinshereniging voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. „Degene die dit op zijn geweten heeft, heeft een hele zware verantwoordelijkheid”, aldus Bruls.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.

De voormalige voorzitter van het Veiligheidsberaad wijst erop dat vluchtelingen blijven binnenkomen, gemeenten door blijven buffelen en Nederland internationale verdragen moet blijven naleven. „Je zult dus iets moeten doen met de opvang.”

’Je wint niks met stilstand’

Hierbij schetst hij het beeld dat, als er pas weer in november verkiezingen zijn, en de kabinetsformatie wederom lang gaat duren, „je zo een jaar verder bent voordat je weer aan het draaien bent.” „Je wint niks met stilstand”, aldus Bruls.

Hij zegt dat hij ook nog Eric van der Burg heeft geappt toen hij het nieuws over de val van het kabinet hoorde. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid werd vrijdagavond emotioneel, hij vond het vervelend voor de mensen die zich al een tijdlang inzetten voor voldoende opvangplekken. „Ik had hun een asieldeal beloofd”, zei hij. Bruls zegt hierover dat hij die emotie ook had. „Die man heeft zich het schompes gewerkt, ik heb geweldig veel waardering voor hem.”

Ⓒ ANP

De val van het kabinet heeft gezorgd voor extra „en onwenselijke” onzekerheden voor de provincies in Nederland, zo meldt Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepel van de twaalf provincies. „We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de woningbouwopgave, de transitie van het landelijk gebied en de energietransitie. Terwijl deze opgaven duidelijke keuzes en vastberadenheid vereisen, gaan we nu een periode van toenemende onzekerheid tegemoet.”

’In het belang van Nederland’

De provincies melden zich te zullen inzetten om de voortgang van deze belangrijke onderwerpen in goede banen te leiden. Het demissionaire kabinet en de Kamerleden worden opgeroepen „in het belang van Nederland en haar inwoners” te blijven handelen.

„Het land kan zich geen stilstand veroorloven”, aldus Jaap Smit, voorzitter van de gezamenlijke provincies.

De provincies hebben de afgelopen periode gewerkt aan de conceptversie van hun Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), de deadline voor het indienen lag op 1 juli. Hierin beschrijven de provincies hun plan van aanpak om aan de landelijke eisen te gaan voldoen wat betreft natuur, stikstof, klimaat en water. Deze concepten zouden de komende maanden beoordeeld moeten worden door het Rijk en de Ecologische Autoriteit.

Advocate Eva González Pérez hoopt dat het demissionaire kabinet zich blijft inzetten voor een snellere oplossing voor gedupeerden van het schandaal met de kinderopvangtoeslag. Daarbij zegt ze: „de val van het kabinet helpt toeslagengedupeerden niet.” Pérez was degene die de affaire aan het licht bracht.

Op de persconferentie waar Rutte de val van zijn kabinet vrijdagavond toelichtte, zei hij er alles aan te doen „om ervoor te zorgen dat alle stappen worden gezet in de opvolging van het schandaal.” Ook demissionair staatssecretaris De Vries belooft zich te blijven inzetten hiervoor. „Het herstel voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag mag geen vertraging oplopen door de val van het kabinet”, schrijft ze op Twitter.

Volgens Pérez verliep de hersteloperatie al traag en zal de val van het kabinet daar niks aan veranderen. „Wel kan niet worden uitgesloten dat eventueel benodigde nieuwe of aangepaste wet- of regelgeving nu vertraging kan oplopen.”