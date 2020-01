PostcodeKanjer van 54,7 miljoen euro valt in Nieuw-Vennep

De kersverse miljonairs wonen aan de Westerdreef in de Noord-Hollandse plaats. Bewoners die over loten beschikken horen woensdagavond hoeveel ze precies gewonnen hebben. Ze verdelen met elkaar de helft van de PostcodeKanjer van 54,7 miljoen euro (27,35 miljoen euro).

Meespelende buurtgenoten waarvan de postcode begint met 2151 verdelen met elkaar de andere helft van de miljoenenprijs. Voor de buurt organiseert de loterij aanstaande zaterdag een feest. Tijdens dit feest horen de deelnemers met de winnende vier cijfers 2151 op welk bedrag zij kunnen rekenen per lot.

Eerder op de dag gingen er al geruchten dat de prijsknaller in Nieuw-Vennep is gevallen door de cameraploegen in het dorp en de aanwezige PostcodeKanjer-truck.