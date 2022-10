Verdachten klimaatactie Meisje met de parel woensdag voor rechter

Ⓒ ANP / Robin Utrecht

DEN HAAG - Twee mannen die donderdag werden aangehouden na hun klimaatactie in het Mauritshuis bij het beroemde schilderij Meisje met de parel moeten woensdag voor de supersnelrechter verschijnen. Wat het OM betreft is het strafdossier klaar en is iedereen gebaat bij een snelle afhandeling, zo meldt het OM in een persbericht.