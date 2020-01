Beschermde status voor wrak Titanic

Het is de bedoeling dat nieuwsgierigen, schatjagers of plunderaars op afstand worden houden. Expedities naar het wrak zouden schadelijk zijn voor wat er nog van over is. Het is echter niet duidelijk hoe de twee landen praktisch willen afdwingen dat deze bescherming gerealiseerd wordt. Volgens Britse media zijn de organisatoren van expedities naar het wrak niet onder de indruk.

De twee landen willen vergunningen afgeven om het wrak binnen te gaan en zelfs voor het weghalen van zaken daar. Het plan om de radioapparatuur van het schip te bergen door een stuk dak weg te zagen, is echter afgewezen.