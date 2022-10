Ruud van der Linden (1943-2022): fotograaf met een leeuwenhart

Sport

Grootste en zwaarste bokskampioen ooit door Poetin naar het front gestuurd

Een van de Russen die als gevolg van de mobilisatie van president Vladimir Poetin is opgeroepen om in Oekraïne te vechten, is Nikolai Valuev. De tweevoudig wereldkampioen boksen in het zwaargewicht bij de WBA heeft aangegeven volgende week te willen vertrekken.