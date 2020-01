Amerikaans hof blokkeert klimaatrechtszaak jongeren

De rechtszaak was in 2015 aangespannen door 21 kinderen en tieners. Zij betoogden dat ze recht hadden op bescherming tegen klimaatverandering. „We concluderen met tegenzin dat de klagers hun zaak moeten bepleiten bij de politiek of bij het electoraat”, oordeelde de rechtbank volgens The Washington Post.

Twee van de drie rechters van het federale hof van beroep lieten weten dat de jongeren de overheid niet kunnen aanklagen. De derde rechter vond dat haar collega’s zichzelf buitenspel zetten tijdens een risicovolle situatie. „Het is alsof een asteroïde richting de aarde vliegt en de regering besluit om onze enige verdediging uit te zetten”, beargumenteerde rechter Josephine Staton.