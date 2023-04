Premium Het beste van De Telegraaf

Steeds meer hulpbehoevende ouderen blijven in hun eigen huis Verontrusting over zware zorg thuis: ’Mijn moeder vervuilt en eet niet meer’

Door Renate Curfs Kopieer naar clipboard

Leidy Sanderman verzorgt thuis haar man Henk die aan alzheimer lijdt. Ⓒ René Bouwman

Amsterdam - Seniorenorganisaties Anbo en KBO-PCOB maken zich grote zorgen over verpleeghuiszorg bij mensen thuis. Het kabinet zet daarop in, maar in lang niet alle situaties zou dat even verantwoord zijn, vrezen ook brancheorganisaties Actiz en Zorgthuisnl.